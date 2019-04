Herrliche Frühlingstage erwarten uns in den kommenden Tagen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg.

© Fuchs Jürgen

Herrliche Frühlingstage erwarten uns in den kommenden Tagen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg. Das prognostiziert Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie (Zamg). "Es schaut gut aus. Besonders am Karfreitag und am Karsamstag wird es nahezu wolkenlos sein", sagt Sudy. Auch der Sonntag wird ein sehr freundlicher Tag. Ein paar Quellwolken am Nachmittag sind aber möglich. Niederschlag dürfte es aber erst am Dienstag wieder geben.

