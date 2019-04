20 Jahre Konzertreihe "Live vorm Rathaus" - da gratuliert auch die niederländische Spitzensaxophonistin Candy Dulfer in der Weststeiermark. Das Konzert findet am 5. Juli statt. Der Eintritt ist, wie auch bei den anderen Konzerten, frei.

Candy Dulfer gastiert mit Band in Deutschlandsberg © Carolien Sikkenk Photoline

Prominenter Gratulant bei der Konzertreihe „Live vorm Rathaus“ in Deutschlandsberg. Die niederländische Starsaxophonistin Candy Dulfer wird, wie nun von Organisator Harry Harmel fixiert wurde, mit ihrer Band in der Weststeiermark auftreten. Der Auftritt findet am 5. Juli statt.