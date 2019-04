Reitclub Preding Gelungener Saisonstart für Predinger Springreiter

Facebook

Mit vielen Pokalen und Schleifen im Gepäck kammen die Predinger Springreiter von den ersten Turnieren nach Hause © (c) Picasa

Traditionell startete die neue Turniersaison für das Springreitteam des Reit- und Fahrverein Preding beim Freiluftsaison-Auftakt in Gniebing/Feldbach. An den beiden Turnierwochenenden im April gab es für die Predinger mit 8 Siegen und insgesamt 17 Platzierungen einiges zu feiern und der Start in die neue Saison hätte kaum besser laufen können.