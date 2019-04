Facebook

Wirtschaftskammer, Konfuzius-Institut, die Stadt Deutschlandsberg und die Schulen planen China-Tag © Barbara Kluger

"Ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern“, soll der chinesische Philosoph Konfuzius gesagt haben. Aus einer kleinen Idee irgendwo weit über den Wolken während eines Fluges nach China entstand in Deutschlandsberg ein großes Projekt: Am 17. Mai findet im Bundesschulzentrum Deutschlandsberg unter dem Motto „China trifft Deutschlandsberg“ erstmals ein Tag zum Austausch zwischen den beiden Kulturen statt. Entstanden ist das Projekt als Kooperation zwischen der Wirtschaftskammer, dem Konfuzius-Institut an der Karl Franzens-Universität Graz, der Stadt Deutschlandsberg sowie den Schulen des Bundesschulzentrums.

