Aquarell von Josef Kuwasseg aus dem mit Franz Unger erstellten Bildzyklus „Bilder der Urwelt“ © Universalmuseum Joanneum

Am 31. November 1800 wurde Franz Unger am Gut Amthof bei Leutschach geboren. Sein Vater war Beamter der Steuerkommission und hatte bei einer seiner Dienstreisen die Gutsbesitzerin und Witwe Anna Maria Knabel kennengelernt. Sie brachte sieben Kinder in die Ehe mit und gebar danach noch neun weitere Kinder. Das erste von ihnen war Franz Unger. Mit Unterstützung von Pfarrer Storer in Ehrenhausen erhielt er eine gute Schulbildung, weshalb er das Gymnasium besuchen konnte. Sein Vater wollte ihn zum Studium der Rechtswissenschaften bewegen, allerdings wechselte er bald zum Medizinstudium nach Wien.