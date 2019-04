Ein junger Lenker kam am Mittwochnachmittag mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Dach in einem Bach liegen.

Die Feuerwehrleute beim Einsatz © FF Wald bei Stainz

Am Mittwochnachmittag kam in Trog (Gemeinde Stainz) ein Führerscheinneuling (Jahrgang 2000) mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Bach liegen. Der junge Mann hatte erst vor zwei Monaten seine Früherscheinprüfung absolviert. Er touchierte mit seinem Auto einen Baum, woraufhin das Fahrzeug in das Bachbett geschleudert wurde. Der Mann dürfte Glück im Unglück gehabt haben: Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

