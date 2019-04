In Pirching am Traubenberg war ein Zusteller mit seiner heiklen Fracht stecken geblieben. Die Feuerwehr Heiligenkreuz kam zu Hilfe.

Die Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen zog den Stapler wieder heraus © FF Heiligenkreuz/Fruhmann

Einsätze mit Flüssiggasflaschen sind immer eine heikle Sache, so war auch dieser am Mittwochnachmittag in Pirching am Traubenberg nicht ganz ungefährlich. Ein Zusteller wollte dort mit einem Stapler mehrere Gasflaschen zu einem Anwesen bringen. Doch sank das Gerät im vom Regen aufgeweichten Untergrund ein.