Bei den bäuerlichen Direktvermarktern in der Süd- und Südweststeiermark herrscht vor Ostern Hochbetrieb. Einer davon ist Wolfgang Reiter in Heiligenkreuz am Waasen.

Direktvermarkter Wolfgang Reiter (links) und Kammerobmann Gerald Holler © Robert Lenhard

Wer in der Fastenzeit auf Fleisch verzichtet, wird bei Familie Reiter in Götzau (Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen) auf eine harte Probe gestellt. Bereits bei der Ankunft auf dem Bauernhof steigt einem der köstliche Geruch von geräuchertem Fleisch in die Nase. Schließlich laufen die modernen Räucherkammern bereits seit Tagen auf Hochtouren, damit das Osterfleisch für die Kunden des bäuerlichen Direktvermarktungsbetriebes rechtzeitig vor dem Fest fertig wird.

„Ostern ist für uns eine ganz wichtige Zeit, die Vorbereitungen laufen schon seit Mitte Februar“, erzählt Wolfgang Reiter.