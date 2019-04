Ein Großeinsatz mit zehn Feuerwehren läuft derzeit im Bezirk Leibnitz. In St. Nikolai ob Draßling steht ein Sägewerk in Vollbrand.

Beim Brandeinsatz in St. Nikolai © Rotes Kreuz

Ein Brand in einem Sägewerk sorgt derzeit für einen Feuerwehrgroßeinsatz im Bezirk Leibnitz. 13 Feuerwehren stehen mit 100 Einsatzkräften und mit 19 Fahrzeugen im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Alarmiert wurden die Feuerwehren um 9.19 Uhr. Als sie fünf Minuten später eintrafen, stand die Halle bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschen derzeit im Außenangriff, in die Halle können sie im Moment noch nicht vordringen. Die Halle wurde schwer beschädigt und ist akut einsturzgefährdet.