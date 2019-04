Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gruppenbild mit Osterhase: Verkostungsleiterin Eva Lipp (2.v.l.), Landesbäuerin Auguste Maier (3. v. r.) und Kammerdirektor Werner Brugner gratulierten den Landessiegerinnen Astrid Pammer, Rosa Klösch und Romana Paschek. © (c) Alexander Danner

Ja, Kunst kann man auch essen – das beweisen die steirischen Bäuerinnen, die bei der heurigen Osterbrotprämierung gewonnen haben. „Dass gleich 83 Einreichungen gewonnen haben, liegt nicht an der Milde der Jury, sondern an der hohen Qualität mit ausschließlich regionalen Hauptzutaten“, so Verkostungsleiterin Eva Lipp, die mit Landesbäuerin Gusti Maier und Kammerdirektor Werner Brugner u. a. die Landessiegerinnen auszeichnete.