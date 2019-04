Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Landessprecher Lambert Schönleitner präsentierte Walter Lesky als Leibnitzer Spitzenkandidaten der Grünen © Robert Lenhard

Die Leibnitzer ÖVP hat sich bereits letzten Herbst auf Gerald Hofer als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2020 festgelegt. Mittlerweile hat der amtierende 2. Vizebürgermeister den Wahlkampf mit einer auffälligen Plakatserie bereits eröffnet. Nun ziehen die Grünen nach. Landessprecher Lambert Schönleitner präsentierte am Freitag in Leibnitz den Spitzenkandidaten für die Bezirksstadt Leibnitz. Wenig überraschend handelt es sich dabei um Walter Lesky. Der bald 68-Jährige macht schon seit rund 25 Jahren - mit Unterbrechungen - grüne Politik im Leibnitzer Gemeinderat. Parteimitglied ist er allerdings schon länger nicht mehr. Daran wird sich auch jetzt nichts ändern. "Ich habe festgestellt, dass ich nicht als Parteisoldat tauge. Ich will für Leibnitz und nicht für eine Partei arbeiten", so Lesky.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.