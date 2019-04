Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team des C 12 flog den Verletzten ins Spital © Juergen Fuchs

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen bei Lannach (Bezirk Deutschlandsberg). Ein 15-Jähriger war mit seinem Mopedauto auf der Straße zwischen Lannach und Muttendorf unterwegs, als er gegen 6.30 Uhr aus unklarer Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. In diesem Moment kam ihm ein SUV entgegen, dessen Lenkerin den Zusammenprall nicht mehr verhindern konnte.