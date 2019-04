Ende 2018 wurde das kleine Sanitärmuseum der Familie Haas in Leibnitz zugesperrt. Nun soll die Sammlung mit 500, teils kuriosen und mehrere Jahrhunderte alten Exponaten verkauft werden.

Dorothea Krainer und Bruder Roland Haas vor dem früheren Museum. Ihre Führungen waren stets sehr unterhaltsam © Privat

Im Jahr 2007 wurde das kleine Sanitärmuseum von Erika Haas und ihrer Tochter Dorothea Krainer in Leibnitz mit dem österreichischen Museumspreis ausgezeichnet. Vor sieben Jahren gab es für Krainer und Haas ein bundesweites Ehrenzeichen für ihre ehrenamtliche Arbeit im Museum. Rund 500 verschiedene Toiletten, Nachttöpfe, Waschtische und andere, teils kuriose Utensilien – darunter ein Reise-WC aus dem Jahr 1680 (!) – hatte Erika Haas in den letzten 50 Jahren zusammengetragen. Zwischen 2500 und 2800 Besucher lockte das Museum laut Haas pro Jahr an.

