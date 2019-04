Falsche Fünfziger Mehrmals Falschgeld bei Bäcker in der Südsteiermark

Facebook

Foto des gefälschten Fünfzig-Euro-Scheins © Privat

Gleich dreimal in drei Tagen tauchte in Filialen der Bäckerei Hubmann in der Südsteiermark Falschgeld auf. "Es waren jedes Mal 50-Euro-Scheine", ärgert sich der Firmenchef. Zweimal entdeckte Hubmann die falschen Scheine erst am Abend bei der Abrechnung. Mit einem der gefälschten Scheine war zuvor in der Filiale in Heimschuh bezahlt worden.

