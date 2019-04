Die Zeichen stehen auf Abschied: Heute steht die Entscheidung über die Auflösung von Murfeld an. Was das künftig bedeutet.

Entscheidungstag: Das Murfelder Gemeindeamt hat wohl mit 1. Jänner 2020 ausgedient © Walter Schmidbauer

Frage: Was wird heute im Landtag entschieden?

Antwort: Der Landtag stimmt heute, am Dienstag, über die Aufteilung von Murfeld auf Straß und St. Veit ab. Die Gemeinde will sich ja auflösen und ihre Gebietsteile mit 1. Jänner 2020 auf Straß (Ober- und Unterschwarza, Weitersfeld, Lichendorf) und St. Veit (Seibersdorf) aufteilen und den Bezirk wechseln. Das hat Konsequenzen für die Südoststeiermark.

