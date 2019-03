Facebook

Das riesige Herz aus der Vogelperspektive am linken Bildrand © K.K.

Nicht nur in der Südsteiermark wundert man sich derzeit über ein riesiges, in einen Acker gespurtes Herz. Nachdem Freizeitpiloten das Motiv bei einem Überflug erspähten und Bilder davon auf Facebook teilten, rätselt man auch in sozialen Medien, was es mit dem besonderen Acker-Schmuck auf sich hat.

