St. Veit in der Südsteiermark Hund biss Kleinkind in den Kopf

Der Rettungshubschrauber war in St. Veit in der Südsteiermark im Einsatz © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Rettungshubschrauber-Einsatz Freitagfrüh in St. Veit in der Südsteiermark: Ein zweijähriges Mädchen wurde vom hauseigenen Hund in den Kopf gebissen. Der Rettungshubschrauber C12 flog das Kleinkind in die Kinderklinik des LKH Graz.