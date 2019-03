Facebook

Für den 53-jährigen Landwirt kam jede Rettung zu spät © (c) Robert Lenhard

Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich Mittwochfrüh auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Marktgemeinde Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg). Der 53-jährige Landwirt war im Bereich der Güllegrube mit Vorbereitungen für das Ausbringen der Gülle beschäftigt. Zu diesem Zweck versenkte er einen sogenannten „Güllemixer“, betrieben durch den Motor eines Traktors, in der rund 1,30 Meter tiefen Grube. Dabei dürfte er ausgerutscht sein und fiel in die Grube, wo er sich in der rotierenden Maschine verfing. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er auf der Stelle tot gewesen sein dürfte.

