Heute Samstag wird in Gamlitz die neue schönste Steirerin gewählt. Wir stellen hier die zehn Kandidatinnen vor. Und übertragen jetzt die Wahl live!

Interview bei der Wahl zur Miss Styria © Livestream

Einen Titel, Schärpe und Krönchen inklusive, gibt es heute Samstag in Gamlitz zu holen: Elf fesche und charmante Steirerinnen kämpfen in vier Durchgängen um den Sieg. Per Livestream von Kleine.TV sind Sie jetzt live dabei!