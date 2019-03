Wer wird Miss Styria 2019?Wir streamen ab 20 Uhr live aus Gamlitz

Heute Samstag wird in Gamlitz die neue schönste Steirerin gewählt. Wir stellen hier die elf Kandidatinnen vor. Und übertragen ab 20 Uhr die Wahl live!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das sind die 11 Kandidatinnen für die Wahl zur Miss Styria 2019 © Foto Fischer/Kleine Zeitung

Einen Titel, Schärpe und Krönchen inklusive, gibt es heute Samstag in Gamlitz zu holen: Elf fesche und charmante Steirerinnen kämpfen in vier Durchgängen um den Sieg. Per Livestream von Kleine.TV sind Sie ab 20 Uhr live dabei!

Wer wird die Nachfolgerin von Miss Styria 2018 Justine Bullner und darf ein Jahr lang Schärpe und Krone der Miss Styria tragen? Das entscheidet sich am Samstag auf Schloss Gamlitz, wo elf selbstbewusste und charmante Schönheiten in mehreren Durchgängen über den Laufsteg stöckeln: Isolde Biro (18) aus Pichling bei Köflach, Lisa Christina Fogel (18) aus Graz, Vanessa Sophie Greinix (24) aus Voitsberg, Daniela Hochgaderer (20) und Laura Homar (21) aus Graz, Birgit Kogler (23) aus Pusterwald, Miriam Pöschl (18) aus Eggersdorf bei Graz, Larissa Robitschko (21) aus Hartberg bzw. Graz, Melanie Rozic (17), Sabine Salzger (21) und Laura Schmidt (19) - alle drei aus Graz.

Am Sprung zum Missentitel: Das sind die 11 Miss-Styria-Kandidatinnen

In der Jury sitzen dabei unter anderem Fußball-Legende und „Dancing Star“ Walter Schachner, TV-Psychotherapeutin Sandra Köhldorfer („Hochzeit auf den ersten Blick“ auf Sat.1) und Designerin Eva Poleschinski mit Punktekarten. Und auch Heike Steidl und Sascha Penkoff (Art & Fashion Team), Nadja Tanzer (GF Moments Magazin), Star-Coiffeur Dieter Ferschinger, Dr. Thomas Rappl und Dr. Simone May (MARA) werden die jungen Damen genaustens unter die Lupe nehmen.

Für das Styling beim Finale zeichnen erneut Ferschinger und sein Team sowie die Top-Stylistinnen Mary Galler, Kerstin Prosi, Lissi Pechmann und Stefanie Pieper verantwortlich.

Fashion Show in vier Durchgängen

Das Finale findet wieder in Form einer Fashion-Show statt, in vier Durchgängen werden "Classic"-Outfits, Sportmode, Unterwäsche und Abendmode (Serayla Couture) präsentiert. Als Moderatorin führt wieder Silvia Schneider durch den Abend. Als Live Acts sorgen Stefanie Pieper und Michael Russ (Halbfinalist bei Voice of Germany) für Stimmung.

Der Wahlabend im Schloss Gamlitz ist ausverkauft.

Missengalerie: Miss Styria: Die schönsten Steirerinnen Jahr für Jahr ... Justine Bullner wurde am 28. April 2018 von ihrer Vorgängerin Andrea Jörgler zur Miss Styria 2018 gekrönt. Zweite wurde Sarah Posch, Dritte Marlene Tropper. Jürgen Fuchs Dieses Foto herunterladen Am 9. April 2017 wurde sie zur neuen Miss Styria gewählt: Andrea Jörgler aus Nestelbach (Mitte) mit ihrer Vizemiss Magdalena Leitner (links) und der 3. Miss Styria 2017, Sarah Flicker. Jürgen Fuchs Dieses Foto herunterladen Am 27. Februar wurde Janine Goger aus Anger bei Weiz zur Miss Styria 2016 gewählt. Wie üblich bekam sie das Krönchen direkt von ihrer Vorgängerin, Cornelia Stangl, aufgesetzt. Jürgen Fuchs Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2015: Cornelia Stangl aus Raaba-Grambach Gernot Eder Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2014: Tamara Borer GEPA Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2013: Sarah Oberhauser MAC Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2012: Melanie Wörgötter Sabine Hoffmann Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2011: Sabrina Konrad MAC/Manfred Baumann Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2010: Tamara Beck KLZ/Erwin Scheriau Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2009: Valerie Kornschober KLZ/Erwin Scheriau Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2008, Kathrin Krahfuss aus Deutschfeistritz, wurde Vize-Miss Austria und vertrat Österreich sogar bei der Miss World-Wahl KLZ/Erwin Scheriau Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2007: Brenda Kuttnig GEPA Dieses Foto herunterladen Miss Styria Miss Styria 2006: Helga Anna Späth MAC/Baumann Dieses Foto herunterladen Miss Styria 2005: Bianca Lorber MAC/Baumann Dieses Foto herunterladen Miss Styria 2004: Tamara Ljubi MAC/Baumann Dieses Foto herunterladen Miss Styria 1995, Dagmar Perl, war die letzte Miss Austria aus der Steiermark MAC Dieses Foto herunterladen Steirische Miss Austria 1990: Susanne Hausleitner MAC Dieses Foto herunterladen Steirische Miss Austria 1986: Ulrike Sebach, geb. Harb Jürgen Fuchs Dieses Foto herunterladen Steirische Miss Austria 1985: Elfriede Haindl MAC Dieses Foto herunterladen Steirische Miss Austria 1983: Mercedes Stermitz MAC Dieses Foto herunterladen Steirische Miss Austria 1979: Karin Zorn MAC Dieses Foto herunterladen Die Bruckerin Eva Rueber-Staier war im Jahr 1969 Miss Austria und dann auch noch Miss World. Sie machte danach Karriere als Model und Schauspielerin und lebt heute als Künstlerin in London. KK Dieses Foto herunterladen 1/22

Das gibt es für die Missen zu gewinnen

Auf die frisch gebackenen Missen warten natürlich jede Menge Preise. Die Miss Styria 2019 und die Vize-Miss dürfen beim großen Miss Austria Finale am 6. Juni 2019 die Steiermark vertreten und sich mit den Schönsten im ganzen Land messen. Außerdem erhält die Miss Styria einen neuen Peugeot 208 für ein Jahr. Allen drei Erstplatzierten dürfen sich über Haarföne, Jahreseintrittskarten für den Ankerpunkt von Leo Rath, Weine, Dinner-Gutscheine sowie Beauty Boxen freuen.