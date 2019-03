Facebook

Bürgermeister Anton Vukan beim Schranken vor der Au. Dieser wurde gestern aufgestellt © Walter Schmidbauer

Der Bärlauch ist zurzeit in vieler Munde. So strömten an den vergangenen beiden Wochenenden tausende Besucher in die Murecker Au. Ein Ansturm, der bei entsprechendem Wetter wohl auch an den kommenden Wochenenden bis Ende April zu erwarten ist. Die Bewerbung durch Touristik und Gastronomie für den Bärlauch als kulinarisches Aushängeschild der Region in dieser Jahreszeit zeigt Wirkung.