Das Auto verkeilte sich unter dem GKB-Triebwagen © FF Deutschlandsberg/Steinwender

Zu Lebensrettern wurden am Freitagabend mehrere Passanten und Anrainer der GKB-Bahnlinie in Deutschlandsberg. Am westlichen Stadtrand war kurz nach 18.15 Uhr eine Autolenkerin (27) in einer Kurve von der Glashüttenstraße abgekommen und mit dem Fahrzeug über eine Böschung gestürzt.

