Peter Kraus wird am 18. März 80 Jahre alt © APA/DIETMAR STIPLOVSEK (DIETMAR STIPLOVSEK)

Welche Fragen wurden Ihnen denn im Reigen der Geburtstagsinterviews am häufigsten gestellt?

Peter Kraus: Wie fühlt man sich mit 80? Wie bleibt man so fit? Wie schafft man es, dass man 50 Jahre lang glücklich verheiratet ist? Alles Fragen, die schwer zu beantworten sind.



Bleiben wir kurz bei Letzterem.

Peter Kraus: Ich lebe in einer glücklichen Harmonie. Und es wird mit den Jahren immer leichter. Man begeht die Fehler nicht mehr, die man anfangs gemacht hat bzw. an die man gedacht hat.



An welche Fehler denken Sie da?

Peter Kraus: Fehler, die letztendlich eine Ehe kaputt machen. Betrug, Machtansprüche. Wir führen eine klassische Ehe: Meine Frau ist für den Haushalt zuständig, ich führe die Reparaturarbeiten durch. Sie kocht, ich esse.



Klingt sehr altmodisch.

Peter Kraus: Ist auch sehr altmodisch. Aber es funktioniert, zumindest bei uns.

