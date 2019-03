Heute und morgen heulen bei der Rebenland Rallye in der Südsteiermark die Motoren auf. Die Wertschöpfung für die Region beträgt bis zu 500.000 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund 20.000 Fans werden bei der heurigen Rebenland Rallye erwartet © GEPA pictures

Heute, Freitag, um Punkt 13.30 Uhr ist es mit der Winterruhe in und rund um Leutschach an der Weinstraße vorbei. Dann fällt am Hauptplatz der Startschuss zur achten Auflage der Rebenland Rallye. Damit verbunden ist auch der inoffizielle Auftakt der touristischen Frühjahrssaison.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.