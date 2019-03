Einsatz für die Feuerwehren Breitenbach Hötschdorf und Lannach. Bitumen hatte bei einer Firma einen Palettenstapel in Brand gesetzt.

© (c) Jürgen Fuchs

Am Mittwochnachmittag brach in Lannach ein Brand aus. Heißes Bitumen hatte einen Palettenstapel in Brand gesetzt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren Breitenbach Hötschdorf und Lannach könnte ein Ausbreiten der Flammen und somit ein größerer Brand verhindert werden. Es gab eine große Rauchentwicklung. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.