Am Donnerstagnachmittag kam es in Kitzeck im Sausal im Bezirk Leibnitz zu einem Brand eines Wirtschaftsgebäudes. Offenbar wurde der Brand gelegt. Der Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder © Friedrich Partl

Einen Großeinsatz mussten die Feuerwehren am Donnerstag in Kitzeck im Sausal absolvieren. Rund 80 Feuerwehrleute waren ausgerückt, als sie am Brandort eintrafen, stand das Gebäude allerdings bereits in Vollbrand. Der starke Wind erschwerte die Löscharbeiten der Feuerwehr. Auch die Wasserversorgung gestaltete sich schwierig, da das Gehöft sehr hoch gelegen ist. Sie konnten zwar verhindern, dass die Flammen auf das

Wohnhaus der Jungfamilie übergriffen, doch das Wirtschaftsgebäude war nicht zu retten und brannte bis auf die Grundmauern nieder.