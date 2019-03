Es soll nicht weniger als das „achte Weltwunder“ werden: Der Autor Peter Steffen will in der Weststeiermark ein überdimensionales Zentrum errichten. Die Kosten: 600 Millionen Euro (!). In Stainz gibt es indes weitere touristische Pläne.

Eine mögliche Studie der "Arche" © Arche der Weisheit/Steffen

212 Meter lang, 65 Meter breit, 50 Meter hoch. Geschätzte Kosten: 600 Millionen Euro. Erhoffte Arbeitsplätze: 5000. Das, was der Autor und Journalist Peter Steffen vorhat, klingt beim ersten Hinhören unrealistisch. Und beim zweiten auch. Dennoch ist er überzeugt, dass es möglich ist, in Stainz, beim See in Piberstein oder im Magna-Ressort bei Wien das „achte Weltwunder“ zu errichten. Die Chancen: „Sie stehen 50:50. Nächste Woche gibt es eine weitere Besprechung.“

