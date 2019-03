Facebook

Hubschrauber landeten mitten im Brutgebiet der geschützen Kiebitze © KK

Hubschrauberlandungen sorgen derzeit in Lannach für Wirbel. Die privaten Fluggeräte führten nicht nur zu einer gewissen Lärmbelästigung. Mehr als 1000 Personen, die in der Nähe des betroffenen Grundstücks wohnen, sollen betroffen sein. Naturschützern ist viel mehr ein Dorn im Auge, dass die Fluggeräte zwar auf einem privaten Grundstück, jedoch mitten in einem Gebiet landeten und starteten, in dem der geschützte Kiebitz brütet.

