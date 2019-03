Facebook

Jubilarin Melanie Marx im Kreise ihrer Familie, darunter fünf Urenkel © Privat

Das gibt es nicht alle Tage: Vergangen Samstag feierte Melanie Marx im Kreis ihrer Familie im SeneCura-Heim Stainz ihren 100. Geburtstag. Melanie Marx wurde am 2. März 1919 in Graz geboren, maturierte 1938 an der damaligen Lehrerbildungsanstalt Hasnerplatz und unterrichtete dann an den Volksschulen Leutschach sowie St. Veit am Vogau.