Drei Feuerwehren waren Sonntagnachmittag bei einem Wald- und Wiesenbrand in Großklein im Einsatz. Auch in Weiz musste die Feuerwehr einen Waldbrand bekämpfen.

Drei Feuerwehren waren in Eichberg-Trautenburg im Einsatz © FF St. Johann im Saggautal

Ein Nachbar bemerkte Sonntagnachmittag einen Böschungsbrand in Eichberg-Trautenburg (Gemeinde Leutschach an der Weinstraße) und verständigte den Grundstücksbesitzer. Die Freiwilligen Feuerwehren Großklein, Leutschach und St. Johann im Saggautal (der Alarm ging dort während des großen Kindermaskenfestes in der Saggautalerhalle ein) konnten das Feuer mit insgesamt 48 Kräften unter Kontrolle bringen.