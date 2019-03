Was tut sich heuer in der Bezirkshauptstadt? Es gibt zahlreiche Bauarbeiten, etwa bei der Steiermärkischen Sparkasse, dem Seniorenheim, der Koralmhalle und dem neuen Altstoffsammelzentrum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bauarbeiten bei der Steiermärkischen Sparkasse in Deutschlandsberg © Wieser

Ein Kran dominiert derzeit die „Skyline“ am oberen Hauptplatz in Deutschlandsberg: Bei der Steiermärkischen Sparkasse wird dazu gebaut, das bestehende Gebäude wird saniert. Sind die Arbeiten abgeschlossen, werden am benachbarten Unger-Platz Parkplätze errichtet. Auch die Bawag eröffnet in der Innenstadt (im Schweighofer-Haus) im kommenden Sommer eine neue Filiale. In Bälde beginnen die Arbeiten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.