Die Feuerwehren hatten den Brand rasch gelöscht © RK Leibnitz

Ein Wirtschaftsgebäude in Laubegg (Gemeinde Ragnitz, Bezirk Leibnitz) geriet am Samstagvormittag in Brand. Grund für das Feuer dürften Hackschnitzel gewesen sein, die am Dachboden des Gebäudes in Flammen aufgingen. Die Feuerwehren St. Georgen und Neudorf konnten den Brand rasch löschen, verletzt wurde dabei niemand. Vor Ort waren auch das Rote Kreuz und die Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist unklar.