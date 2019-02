Facebook

Franz Roscher als "EU-Peulizist Franjo" © ORF

Franz Roschker hat es in seiner Paraderolle als „EU-Peulizist Franjo“ bereits zum zehnten Mal in die ORF-Sendung „Narrisch guat“ geschafft. Ausgestrahlt wird die Sendung, in der der Vogauer zu sehen ist, am Samstag, 23. Februar 2019, um 20.15 Uhr auf ORF2. Eine weitere Sendung gibt es am 2. März zur selben Zeit.