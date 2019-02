Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 60-Jährige wollte eine Photovoltaikanlage montieren © Fotolia

Einen offenen Oberarmbruch und einen Unterarmbruch zog sich am Donnerstag ein 59-Jähriger in Preding zu. Der Mann aus Leibnitz und sein Bruder, die beruflich Photovoltaikanlagen montieren, arbeiteten an einer Lagerhalle in Preding. Gegen 14 Uhr lehnte der 59-Jährige eine Leiter an die Halle und stieg acht Meter in die Höhe, als die Leiter umstürzte und der 59-Jährige auf dem Betonboden aufschlug.