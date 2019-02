Das Unglück passierte in den frühen Morgenstunden bei Forstarbeiten am Reinischkogel.

Das Grüne Kreuz war auch mit einem First Responder im Einsatz © Grünes Kreuz Steiermark

Der 58-jährige Weststeirer war Donnerstag bereits früh für Forstarbeiten am Reinischkogel im Wald. Dabei rutschte er aus und verletzte sich am Unterschenkel. Er konnte nicht mehr aufstehen, hatte jedoch sein Handy bei sich und glücklicherweise Empfang, was in diesem entlegenen Gebiet nicht selbstverständlich ist. Damit alarmierte er das Grüne Kreuz Steiermark, das sofort mit einem Rettungswagen und einem First Responder ausrückte.