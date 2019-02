Claudia Müller holte sich in Altenwörth (NÖ) bei den Österreichischen Meisterschaften im Eisschwimmen gleich sechsmal Gold.

Die drei "Eisheiligen": Birgit und Thomas Schwald und Claudia Müller (r.) © MUELLER

Was für ein Wochenende. "Es war einfach nur cool, eine perfekte Veranstaltung", freut sich Claudia Müller. Die Stainzer Triathletin war bei den Österreichischen Meisterschaften im Eisschwimmen in Altenwörth am Start und schwamm das 1. Mal die Königsdisziplin über 1000 Meter. Bei 3,6 Grad Wassertemperatur stellte sie mit ihrer Zeit von 17,21 Minuteni auch gleich Österreichischen Rekord und holte sich Gold.

