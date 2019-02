Die NMS 1 Deutschlandsberg gab ihr Wissen um Planeten Co in einer Ausstellung in Trahütten weiter. Per Teleskop erkundeten Schüler und Besucher den Mond.

Lehrerin Maria Gruber ermöglichte den Blick zum Mond © Barbara Kluger

Es ist keine alltägliche Aussicht, die sich den Schülerinnen und Schüler der NMS 1 Deutschlandsberg kürzlich eröffnete: Per Teleskop, das ihre Physik-Lehrerin Maria Gruber extra mitgebracht hatte, konnten sie den Mond bis ins Detail erkunden.

Diese Station war Teil der Weltraumausstellung, die die 4a der NMS 1 Deutschlandsberg kürzlich in den Räumlichkeiten der Volksschule Trahütten präsentiert hat. „Den Ort haben wir gewählt, weil es hier weniger Lichtverschmutzung gibt“, sagt Gruber. Die Ausstellung war das Ergebnis ausführlicher Recherchen der Schülerinnen und Schüler, die sich rund zwei Monate lang im Physikunterricht mit dem Weltraum befasst hatten.

„Die Themen durfte sich jeder selber aussuchen“, sagt Gruber. Dementsprechend breit gestreut waren diese auch. Zu den Exponaten zählten selbst gebaute Modelle des Sonnensystems, der Raumstation ISS sowie der Rakete Saturn V. Auch mit populärwissenschaftlichen Themen setzten sich die Schüler auseinander.

Deutschlandsberg: Fotorundgang in der Weltraum-Ausstellung der NMS1 Die 4A-Klasser der NMS 1 Deutschlandsberg hat sich intensiv mit dem Thema Weltall beschäftigt. Das gesammelte Wissen gab die Klasse in einer Ausstellung weiter. Barbara Kluger Die Themen durften sich die Schüler allesamt selber aussuchen. Eine Staion etwa befasste sich mit der Filmreihe "Star Wars". "Es ist spannend, dass Raumschiffe, wenn sie langfritsig bewohnt werden, eigentlich viel, viel größer sein müsstsen, als in Filmen dargestellt wird", sagt Alexander, der ganz Feuer und Flamme für dieses Thema ist. Barbara Kluger Basti, Sebastian und Franz wiederum zeigten eine Präsentation zur Nasa, zur ISS und zur privaten SpaceX. "Wir haben uns in Büchern und im Internet zu den Themen informiert", sagt Sebastian. Barbara Kluger Per Virtual-Reality-Brille konnten die Besucher die verschiedenen Sternbilder erkunden. "Die Brille ist mit einer App verbunden, die übers Handy gesteuert wird", sagt Stations-Betreuerin Annika. Barbara Kluger Dem Angebot entsprechend groß war das Interesse der Besucher. Barbara Kluger Klicken Sie sich durch weitere Fotos! Barbara Kluger Barbara Kluger Barbara Kluger Barbara Kluger Barbara Kluger Barbara Kluger Barbara Kluger Barbara Kluger Barbara Kluger Barbara Kluger Barbara Kluger Barbara Kluger 1/17

So konnten die Besucher Themen wie „Star Wars“ und außerirdische Lebensformen einem Reality-Check unterziehen. „Ich finde es interessant, dass zu Aliens heimliche Forschung betrieben wird“, sagt Schülerin Nicole. Schüler Alexander wiederum meint: „Ein Raumschiff müsste, wenn es tatsächlich bewohnt wird, viel, viel größer sein, als in Filmen dargestellt wird.“ Mittels Virtual-Reality-Brille ließen sich die Sternbilder erkunden. „Die Schülerinnen und Schüler sind voll aufgeblüht“, sagt Gruber erfreut.

„Die Kinder mussten all das Wissen filtern, das sie im Internet zu dem Thema gefunden haben. Das ist keine leichte Aufgabe“, sagt Michael Diepold, der die Integrationsklasse mitbetreut. „Natürlich konnten sie auch in Büchern nachlesen.“

Ganz besondere Gäste statteten der Ausstellung einen Besuch ab: das Team der VS Deutschlandsberg, das es mit seiner Mondmission kürzlich bei der First Lego League in Bad Radkersburg ins Finale schaffte.

