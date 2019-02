In Gamlitz kollidierten am Donnerstag ein VW-Bus und ein Traktor. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand großer Schaden.

© Jürgen Fuchs

Ein VW-Bus kam am Donnerstag in Gamlitz aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem an der Einfahrt zu einem Feldweg stehenden Traktor. Durch den Aufprall wurde der Traktor umgeworfen und landete auf dem Dach. Der VW-Bus wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb im Bereich einer Brücke liegen. Zwei Personen wurden leicht verletzt ins Spital Wagna eingeliefert. In einem Pferdeanhänger befanden sich zwei Pferde. Ob die Tiere verletzt wurden war vorerst nicht bekannt.