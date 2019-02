Facebook

Dieses Trio vertritt die Steiermark: Birgit und Thomas Schwald sowie Claudia Müller (r.) ©

"Meine Wunschtemperatur wären vier Grad“, schmunzelt Claudia Müller. Die Stainzer Extremsportlerin ist am Samstag bei den Österreichischen Meisterschaften im Eisschwimmen in Wien am Start. Und vier Grad sollte wohlgemerkt das Wasser haben, in dem sie erstmals in der Königsdisziplin über 1000 Meter an den Start geht. Vier mal Gold über 25, 50, 100 und 200 Meter hat sie bereits in der Tasche, jetzt wartet die nächste Herausforderung, der sie sich unter ihrem Lebensmotto „Gib nicht auf, weil Du müde bist, gib auf, wenn Du fertig bist“ stellt.

