In Straß wurde am Freitag das bereits 30. Bundesheer-Kontingent in den siebenmonatigen Auslandseinsatz nach Bosnien verabschiedet. Dort tragen die Soldatinnen und Soldaten dazu bei, den Frieden zu erhalten.

Das aus zwei Soldatinnen und 130 Soldaten bestehende Kontingent wurde gestern in Straß in den Einsatz verabschiedet © Robert Lenhard

Seit Anfang Jänner bereiteten sich zwei Soldatinnen und 130 Soldaten aus ganz Österreich beim Jägerbataillon 17 in Straß auf ihren Auslandseinsatz im Rahmen der EU-Mission EUFOR/Althea in Bosnien und Herzegowina vor. Am Freitag traten sie zum vorläufig letzten Mal am Hof der Erzherzog-Johann-Kaserne in Reih und Glied an. Das bereits 30. Bundesheer-Kontingent – übrigens mit Masse gebildet aus Soldaten des Jägerbataillons 17 – wurde mit einem militärischen Festakt in den Einsatz nach Bosnien verabschiedet. Im Camp Butmir nahe der Hauptstadt Sarajevo wird es für sieben Monate Dienst versehen. Zu den Aufgaben zählt die Bewachung des Camps, die Evakuierung von Personen, Kfz- und Personenkontrollen sowie der Schutz von Transporten und die Durchführung von Patrouillen.

