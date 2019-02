Ärger über Kindergartengesetz"Jeder Automechaniker wird besser bezahlt"

Facebook

Lara Köck, Landtagsabgeordnete, und Ernst Hermann, Bezirkssprecher der Grünen in Leibnitz © Thomas Wieser

Wie geht es weiter beim umstrittenen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (kurz: Kindergartengesetz) in der Steiermark? Kommenden Dienstag werden dies die Grünen bei der Landtagssitzung in Graz wieder thematisieren. Sie stellen eine Anfrage an die zuständige Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ).