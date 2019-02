Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Roschker in seiner Paraderolle als „EU-Peulizist Franjo“ © ORF

Ein rundes Jubiläum feiert dieser Tage der Südsteirer Franz Roschker. In seiner Rolle als „EU-Peulizist Franjo“ ist das Mitglied der Faschingsgilde Straß am 12. Februar bereits zum zehnten Mal hintereinander bei der Aufzeichnung für die ORF-Sendung „Narrisch guat“ mit von der Partie. Und das, obwohl der gebürtige Vogauer seine Paraderolle eigentlich an den Nagel gehängt hat. Bei den aktuell laufenden Straßer Faschingssitzungen steht „Franjo“ nämlich nicht auf der Bühne. „Der große zeitliche Aufwand ist derzeit leider nicht mit meinem Beruf und Privatleben vereinbar, ich bin aber noch immer Mitglied der Faschingsgilde und vielleicht stehe ich dort auch irgendwann wieder auf der Bühne“, erzählt Roschker.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.