Die Volksschule Deutschlandsberg nimmt mit zwei Teams an der First Lego League Junior teil. Mit ihren Präsentationen möchten sie an den Vorjahreserfolg anknüpfen.

Ein bisschen Lampenfieber gehört dazu: Die Kinder präsentieren ihr Lego-Projekt in der Schule © Barbara Kluger

Die Latte liegt hoch: Im Vorjahr durfte ein Team der Volksschule Deutschlandsberg den Raum Zentraleuropa bei der First Junior Lego League in den USA vertreten. Ein Erfolg, an den die Schüler auch heuer anknüpfen möchten. Dementsprechend haben sich die beiden Teams unter der Anleitung der Lehrerinnen Karin Krainer und Helga Horner ins Zeug gelegt. Sowohl die MSK Space Jumpers als auch die MSK Space Travellers geraten in ihrer Mondmission – entsprechend dem heurigen Thema „Mission Moon“ – während ihrer Forschungsreisen zum Erdtrabanten in Schwierigkeiten.

