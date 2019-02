Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr Stainz musste den verkeilten Pkw aus der Waschstraße bergen © FF Stainz

Zu einem kuriosen Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Stainz ausrücken. Ein Pkw hatte sich in der Waschstraße einer Tankstelle so unglücklich verkeilt, dass er manövrierunfähig war. Die alarmierte Feuerwehr Stainz konnte den Kombi durch den Einsatz von Hebekissen wieder in die richtige Bahn bringen und aus der Waschstraße bergen. Am Pkw entstand bei dem Zwischenfall Sachschaden in unbekannter Höhe. Ob auch die Waschanlage beschädigt wurde und was die genaue Ursache für den Zwischenfall war, ist noch nicht bekannt.