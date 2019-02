Am Samstag wetteifern wieder 30 Landjugend-Teams um den Sieg im Eisstockschießen.

Die Vorjahressieger aus Groß St. Florian: Benjamin Unterkofler, Marco Unterkofler, Christoph Ninaus, Thomas Unterkofler © Landjugend

Die Latte liegt hoch: Bereits zwei Mal in Folge hat ein Team aus Groß St. Florian beim Landesentscheid der Landjugend im Eisstockschießen den Sieg nach Hause getragen. Voriges Jahr konnte die Ortsgruppe Groß St. Florian sogar einen Doppelsieg einfahren. am Samstag stellen sich Benjamin Unterkofler, sein Bruder Marco Unterkofler, Christoph Ninaus und Patrick Wegel erneut der Herausforderung, sich in Frohnleiten mit Teams aus der ganzen Steiermark zu messen. Das Team hat den Bewerb bereits im Vorjahr gewonnen – statt Patrick Wegel war damals Thomas Unterkofler dabei.

