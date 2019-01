Facebook

Großkleins Vizebürgermeister Josef Kolar trat nach heftiger Kritik zurück © Robert Lenhard

Seit Monaten steht Josef Kolar, ÖVP-Vizebürgermeister in der südsteirischen Marktgemeinde Großklein, wegen fehlender Genehmigungen für sein seit den 1990er-Jahren bestehendes Erdbauunternehmen heftig in der Kritik. Konsequenzen auf seine politische Tätigkeit hatte er bis jetzt immer ausgeschlossen.

Nun wurde der Druck wohl doch zu groß: Wie sein Parteifreund und Bürgermeister Johann Hammer am Mittwochnachmittag mitteilte, hat Kolar das Amt des Vizebürgermeisters und sein Gemeinderatsmandat mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. In der ÖVP-Fraktion bleibt Kolar auf ausdrücklichen Wunsch von Ortsparteiobmann Hammer aber weiterhin tätig.

