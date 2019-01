Facebook

PAENDA ist Österreichs Hoffnung beim ESC in Israel © ORF/RAMSTORFER

Es ist alles andere als eine konventionelle ESC-Nummer nach Schema F, also etwa weder eine dramatische Power-Ballade noch ein Mitklatsch-Happy-Song, wirkt aber deswegen keineswegs depressiv oder zu dunkel. Mit der atmosphärisch aufgeladenen Electronic-Pop-Ballade "Limits" im Geist von TripHop 2.0, die in ein ganz eigenes Universum führt und musikalisch am Puls der Zeit ist, tritt PÆNDA im Mai in Cesár Sampsons Fußstapfen und wird Österreich beim Eurovision Song Contest in Israel vertreten. Dort muss sich die Südweststeirerin im zweiten Halbfinale am 16. Mai einen Startplatz im Finale (18. Mai) ersingen. Ende Februar, aber wahrscheinlich erst zum Weltfrauentag am 8. März werden die Video-, TV- und Radiopremiere des Titels erfolgen.

