Gleich mehrere Feuerwehren mussten Montagfrüh ausrücken, um auf eisglatten Straßen verunfallte Fahrzeuge zu bergen. In Pirching am Traubenberg hatte ein Lenker großes Glück.

Eine Straßenlaterne hielt diesen Pkw beim Sturz über eine Böschung auf. Die FF Heiligenkreuz am Waasen barg das Fahrzeug © FF Heiligenkreuz am Waasen

Gefrierender Regen in der Nacht von Sonntag auf Montag sorgte in der Süd- und Südweststeiermark stellenweise für eisglatte Straßen. Die Folge waren mehrere Unfälle im Frühverkehr. Der erste ereignete sich knapp vor 4 Uhr im Gemeindegebiet von Heimschuh an der Kreuzung der L 604 mit der B 74. Ein Pkw-Lenker wollte am Weg zur Arbeit von Heimschuh kommend auf die B 74 Richtung Leibnitz abbiegen. Aufgrund der rutschigen Fahrbahnverhältnisse fuhr er in der Kurve gerade aus und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Dabei saß das Fahrzeug auf dem Betonsockel des Verkehrsschildes auf. Die Freiwillige Feuerwehr Heimschuh rückte mit 18 Mann aus, um das Fahrzeug zu bergen. Der Lenker blieb unverletzt und konnte die Fahrt nach rund einer halben Stunden fortsetzen.