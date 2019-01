Facebook

Anita Fastl (Mitte) mit Redakteurin Bettina Kuzmicki und Ernst Gödl vom Sponsor Land Steiermark © Heike Krusch

Abenteuerlustig war Anita Fastl schon immer. Mut und Neugierde hat sie schon mit 19 Jahren an den Tag gelegt, als sie alleine nach Kanada ausgewandert und dort zwölf Jahre lang geblieben ist. Ihr bislang größtes Abenteuer hat die Südsteirerin allerdings im letzten Jahr erlebt. Als eine von vier Frauen aus vier Nationen war sie beim ersten „Womens World Record 2018“ am Start. Die Monsteraufgabe, die es zu bewältigen galt: Mit dem Motorrad ging es durch 16 Länder, 24.741 Kilometer rund um die Welt. Und noch dazu möglichst schnell. Gelungen ist ihr das in nur 19 Tagen und 17 Stunden Fahrzeit.