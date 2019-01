Am Sonntag, den 27. Jänner, laden die beiden oberösterreichisch-steirischen Drei-Hauben-Köche Philip Rachinger und Gerhard Fuchs zum gemeinsamen Dinner in der Weinbank. Plätze sind noch frei!

Rachinger meets Fuchs - am 27. Jänner in der Weinbank in Ehrenhausen © Andreas Balon, KK

Der eine ist ohnehin schon seit bald zwei Jahrzehnten zugezogener Südsteirer, der andere hat eine steirische Großmutter. Beide sind sie Obersteirer, beide kochen geradeaus und virtuos - und auf Drei-Hauben-Niveau.

Gerhard Fuchs (Die Weinbank) und Philip Rachinger (Mühltalhof) radieren am 27. Jänner 2019 in Ehrenhausen die Landesgrenzen aus, entfachen Vertrautes neu und feiern für einen exklusiven Abend in der Südsteiermark das Gemeinsame und das Trennende.

In der formidablen Sechs-Gänge-Speisefolge, die die beiden am Sonntag versprechen, liegt die Konzentration auf dem Wesentlichen: Geschmack. Die Naturwein-Koryphäe Andreas Tscheppe und die Traditionswinzerfamilie Tement steuern Korrespondierendes im Glas bei.

Plätze gibt es noch - sechs Gänge inklusive Weinbegleitung kosten 145 Euro pro Person, das fußläufig entfernte Loisium Wine & Spa Hotel bietet am Tag der Veranstaltung ein exklusives Nächtigungspaket um 125 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Infos: www.dieweinbank.at